Osmaneli'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılında Fener Alayı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 22:15
Kutlamalar Hükümet Konağı önünden başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başladı. Programa; Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Osmaneli İtfaiye Müdürlüğü önüne kadar sürdü. Balkanlardan ve cadde kenarlarından etkinliği izleyen vatandaşlar, balkonlarından alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve yürüyüş düzenlendi. Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

