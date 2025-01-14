Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Erkan Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen en iyi fotoğrafları değerlendirmek ve seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Aydın, Bursa'da farklı anların ve duyguların yakalandığı bu görsellerin, hem şehrin tanıtımı hem de kültürel mirasının yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydın, böyle projelerin yerel yönetimler ve medya iş birliği ile daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Erkan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Erkan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.