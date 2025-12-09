Osmangazi'de 26 Kadın OSMEK Okuma Yazma Sertifikasıyla Geleceğe Umutla

Kimi 30 yaşında kimi 70 yaşında. Kimi kitap yazmak, kimi tır şoförü olmak istiyor. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen OSMEK okuma yazma kursuna katılan kadınlar artık geleceğe umutla bakıyor.

26 kursiyer, mezuniyet heyecanı yaşadı ve okuma yazma sertifikalarını aldı. Sertifikalar, Başkan Erkan Aydın tarafından verildi; törende kursiyerlerin sevinci ve kararlılığı dikkat çekti.

Sertifika töreninde vurgulanan mesaj

Başkan Erkan Aydın kursiyerlerin azim ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, kadınların eğitimle yalnızca kendi hayatlarını değil, ailelerini, mahallelerini ve şehrin geleceğini de değiştirdiğini vurguladı. Aydın şu sözlere yer verdi: Kadın isterse başarır. Yeter ki imkan ve fırsat verilsin. Bugün bir kez daha gördük ki öğrenmenin yaşı yok, cesaretin sınırı yok, kadınların potansiyeli sınırsız. Duygulandım, çok mutlu oldum. Çünkü artık kendi hikâyesini yazmaya hazırlanan, geleceğe umutla bakan kadınlar var.

Aydın ayrıca Osmangazi'yi geleceğe taşıyan projelerin temelinde insanın olduğunu belirterek en kıymetli işin 'yaşama umut olmak' olduğunu söyledi ve Bu yüzden bir kişinin bile bir adım geride kalmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.

Kursiyerlerin hedefleri ve hikâyeleri

Firdevs Balı (69 yaşında) 69 yaşından sonra okuma yazma öğrendiğini anlattı. Firdevs, hayatı boyunca beklediği fırsatı OSMEK'te bulduğunu söyleyerek çocukluktan beri taşıdığı kitap yazma hayalini artık gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti. Firdevs tören sırasında Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket' şiirini Başkan Erkan Aydın'a okudu.

Ayşe Atakan (44 yaşında) imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemediğini, 44 yaşında OSMEK kursuna katılarak iki ayda okuma yazma öğrendiğini anlattı. Ayşe, diplomayı aldıktan sonra ehliyet almayı ve ardından tır şoförü olarak ülke ülke gezmeyi hedeflediğini söyledi.

Emine Bilge (65 yaşında) babasının okula göndermemesi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını, 65 yaşından sonra OSMEK sayesinde okuma yazma öğrendiğini aktardı. Emine'nin de hayali bir kitap yazarak hayatını anlatmak ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğu belirtildi.

İlerleyen adımlar

Okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, hızlandırılmış kurslara katılacak. Buradaki sınavı geçmeleri halinde ilkokul diploması almaya hak kazanacaklar.

Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece ve kurs öğretmenleri de katıldı. Tören, kursiyerlerin kararlı adımları ve geleceğe dair umutlarıyla dikkat çekti.

