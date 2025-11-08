Osmangazi'de Alkollü Sürücü Trafik Uygulamasından Kaçtı: 63 bin 911 TL Ceza

Osmangazi'de alkollü sürücü trafik uygulamasından kaçmaya çalıştı

Olayın detayları ve polis müdahalesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Çekirge Caddesi üzerindeki trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü ekiplerin hızlı müdahalesiyle durduruldu. Olayda, 16 SYG 07 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., polis ekiplerine direnç gösterdi.

Uygulama sırasında sürücünün araçtan inmesi istendi. Uzun süren tartışma ve polis ekiplerinin ısrarı sonrasında M.K. nihayet araçtan indi. Ancak sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti ve ekiplere zor anlar yaşattı.

Soruşturma ve inceleme sonucunda, sürücünün daha önce de ehliyetinin men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemde, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el kondu ve 63 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili işlemler ve soruşturma sürüyor.

