Osmangazi'de Alkollü Sürücü Trafik Uygulamasından Kaçtı: 63 bin 911 TL Ceza

Bursa Osmangazi'de trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü M.K., alkolmetreyi reddetti; ehliyetine 2 yıl el kondu, 63 bin 911 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:23
Osmangazi'de Alkollü Sürücü Trafik Uygulamasından Kaçtı: 63 bin 911 TL Ceza

Osmangazi'de alkollü sürücü trafik uygulamasından kaçmaya çalıştı

Olayın detayları ve polis müdahalesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Çekirge Caddesi üzerindeki trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü ekiplerin hızlı müdahalesiyle durduruldu. Olayda, 16 SYG 07 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., polis ekiplerine direnç gösterdi.

Uygulama sırasında sürücünün araçtan inmesi istendi. Uzun süren tartışma ve polis ekiplerinin ısrarı sonrasında M.K. nihayet araçtan indi. Ancak sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti ve ekiplere zor anlar yaşattı.

Soruşturma ve inceleme sonucunda, sürücünün daha önce de ehliyetinin men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemde, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el kondu ve 63 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili işlemler ve soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TRAFİK UYGULAMASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ALKOLLÜ...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TRAFİK UYGULAMASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU DURDURULDU. ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDEDEN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLDEN İNMEYEREK POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TRAFİK UYGULAMASINDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ALKOLLÜ...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı