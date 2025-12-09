Osmangazi'de Cengiz Aytmatov Günleri Başlıyor (13–20 Aralık 2025)

Osmangazi'de "Cengiz Aytmatov Günleri" başlıyor

Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasının ortak değeri olarak kabul edilen dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov için 9 gün sürecek "Cengiz Aytmatov Günleri"ni düzenliyor. Etkinlikler, Osmangazi Belediyesi ile Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği işbirliğiyle Bursalılarla buluşacak.

Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi

Etkinlikler, 13 Aralık 2025 tarihinde Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde açılacak "Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi" ile başlayacak. Eserleri 176 dile çevrilerek dünya çapında tanınan Kırgız yazarın hayatı ve eserleri; Cemile, Toprak Ana, Gün Olur, Asra Bedel, Elveda Gülsarı ve Beyaz Gemi gibi romanları temel alınarak hazırlanmış rölyef, ipek koza, yağlı boya ve çini gibi el sanatlarıyla yorumlanan eserlerle sanatseverlere sunulacak.

Paneller ve söyleşiler

Sergi açılışının ardından aynı gün saat 14:00'te Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde panel programı gerçekleştirilecek. Programda Prof. Dr. Orhan Söylemez, Doç. Dr. Serap Aslan Cobutoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz Balkan konuşmacı olarak yer alacak. Panellerde ele alınacak başlıklar arasında "Cengiz Aytmatov Edebiyatında Ütopyacı Arayış ve Umudun Estetiği", "Aytmatov ile Yüz Yüze" ve "Aytmatov'u Anlamak ve Anlatmak" bulunuyor.

Kolektif okuma etkinliği

"Cengiz Aytmatov Günleri" kapsamında programın kapanış etkinliği ise 20 Aralık 2025 saat 13:00'te Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenecek Kolektif Okuma olacak. Öğretim Görevlisi Ayşe Energin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı eseri katılımcılarla birlikte topluca okunarak analiz edilecek.

Etkinlikler, Cengiz Aytmatov'un edebi mirasını bir arada tartışmak ve eserlerinin farklı sanat disiplinleriyle buluştuğu örnekleri izleyiciyle paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

