DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Osmangazi'de Cengiz Aytmatov Günleri Başlıyor (13–20 Aralık 2025)

Osmangazi Belediyesi, 13-20 Aralık 2025 tarihleri arasında 9 gün sürecek Cengiz Aytmatov Günleri düzenliyor; sergi, paneller ve kolektif okuma etkinlikleri yer alacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:03
Osmangazi'de Cengiz Aytmatov Günleri Başlıyor (13–20 Aralık 2025)

Osmangazi'de "Cengiz Aytmatov Günleri" başlıyor

Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasının ortak değeri olarak kabul edilen dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov için 9 gün sürecek "Cengiz Aytmatov Günleri"ni düzenliyor. Etkinlikler, Osmangazi Belediyesi ile Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği işbirliğiyle Bursalılarla buluşacak.

Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi

Etkinlikler, 13 Aralık 2025 tarihinde Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde açılacak "Sanatlararası Cengiz Aytmatov Sergisi" ile başlayacak. Eserleri 176 dile çevrilerek dünya çapında tanınan Kırgız yazarın hayatı ve eserleri; Cemile, Toprak Ana, Gün Olur, Asra Bedel, Elveda Gülsarı ve Beyaz Gemi gibi romanları temel alınarak hazırlanmış rölyef, ipek koza, yağlı boya ve çini gibi el sanatlarıyla yorumlanan eserlerle sanatseverlere sunulacak.

Paneller ve söyleşiler

Sergi açılışının ardından aynı gün saat 14:00'te Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde panel programı gerçekleştirilecek. Programda Prof. Dr. Orhan Söylemez, Doç. Dr. Serap Aslan Cobutoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz Balkan konuşmacı olarak yer alacak. Panellerde ele alınacak başlıklar arasında "Cengiz Aytmatov Edebiyatında Ütopyacı Arayış ve Umudun Estetiği", "Aytmatov ile Yüz Yüze" ve "Aytmatov'u Anlamak ve Anlatmak" bulunuyor.

Kolektif okuma etkinliği

"Cengiz Aytmatov Günleri" kapsamında programın kapanış etkinliği ise 20 Aralık 2025 saat 13:00'te Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenecek Kolektif Okuma olacak. Öğretim Görevlisi Ayşe Energin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı eseri katılımcılarla birlikte topluca okunarak analiz edilecek.

Etkinlikler, Cengiz Aytmatov'un edebi mirasını bir arada tartışmak ve eserlerinin farklı sanat disiplinleriyle buluştuğu örnekleri izleyiciyle paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİ OLARAK KABUL EDİLEN DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR CENGİZ...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİ OLARAK KABUL EDİLEN DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR CENGİZ AYTMATOV İÇİN 9 GÜN SÜRECEK ‘CENGİZ AYTMATOV GÜNLERİ’ DÜZENLİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi