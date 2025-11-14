Osmangazi’de Eski Asfaltlar Yenileniyor: Atıcılar Mahallesi'ne 85 Ton Yeni Kaplama

Osmangazi’de eski asfaltlar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarıyla sokaklara modern bir görünüm kazandırırken, ulaşımı da daha konforlu hale getiriyor.

Çalışma kapsamı ve hedef

Belediye, ulaşım ağını ilçenin en işlek caddelerinden en ücra sokaklarına kadar adım adım yenileyerek vatandaşlara yüksek standartlarda bir şehir içi ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyor. Osmangazi genelinde yolların daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Atıcılar Mahallesi'ndeki uygulama

Son olarak Atıcılar Mahallesi 3. Savaş Sokak’ta çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak yıpranan ve deforme olan yorgun asfaltı freze makinesi ile kazıdı. Kazınan asfaltın yerine 75 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde, toplam 85 ton asfalt dökülerek yol yenileme işlemi tamamlandı.

Vatandaş memnuniyeti

Asfalt yenileme çalışmalarının yaşam kalitesini artırdığını belirten vatandaşlar, yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ KAPSAMLI ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARIYLA HEM SOKAKLARI MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUYOR HEM DE ULAŞIMI ÇOK DAHA KONFORLU HALE GETİRİYOR.