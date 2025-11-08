Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat

Osmangazi’de Üzümsü Meyvelerde Organik Tarım Seferberliği Erken Meyve Verdi

Osmangazi Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayı desteklemek ve kentin üretim potansiyelini artırmak amacıyla Bağlı Mahallesi’nde başlattığı üzümsü meyvelerde organik tarım seferberliği, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ahududu hasadına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı.

Projenin detayları

Belediyenin iştiraki olan Gazi Tarım A.Ş. ile yürütülen proje, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve köylünün üretimden kopmamasını hedefliyor. Projede ektikleri ahududuların ilk hasadını alan üreticiler, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıldığını vurguladı.

Başkan Erkan Aydın, "Mayıs ayında ekimini yaptığımız ahududu fideleri, beklenenden daha erken zamanda ürün verdi. Aslında biz bu hasadı bahar aylarında bekliyorduk ama doğa bize güzel bir sürpriz yaptı. Buradaki çiftçilerimiz gerçekten örnek bir çalışma ortaya koydu. Hiçbir ilaç, hiçbir kimyasal kullanılmadan, tamamen doğa şartlarında organik üretim yapıldı. Ürünleri gördük, hepimiz çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Üreticiye alım garantisi ve destek

Projede dağıtılan sertifikalı fidanlar ve üretimin üzerinden sağlanacak destekler ile çiftçilerin en büyük sorunu olan satış ve pazarlama yükü hafifletilecek. Başkan Aydın, "Bizim amacımız çiftçiliğe önem veren, toprağına sahip çıkan, doğal yöntemlerle üretim yapan insanlarımızı desteklemek. Daha sonra da ürün alımını biz yapacağız. Çünkü çiftçimizin en büyük sıkıntısı genelde satış oluyor. İşte bu noktada, belediyemizin iştiraki olan Gazi Tarım devreye girecek" dedi.

Deneme alanı ve gelecek planı

Bağlı Köyü’nün bu proje için bir deneme alanı olduğunu belirten Aydın, yaz aylarının kurak geçmesine rağmen ürünlerin başarılı olduğunu belirtti: "Yaz ayı oldukça kurak geçmesine rağmen ürünler gayet güzel oldu. Bu da aslında doğru yöntemlerle üretim yapıldığında başarının mümkün olduğunu gösteriyor. Bundan sonra bu projeyi daha da büyüterek devam edeceğiz".

Hedef, dededen kalma ve yıllardır boş duran arazilerde yeniden üretimi canlandırmak; hem halkın daha sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak hem de üreticilerin gelirini artırmak.

Çiftçi ve Gazi Tarım A.Ş. değerlendirmeleri

Çiftçi Kenan Taşpınar, "Bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen bu özel ahududu fidelerini, başkanımızla birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında toprakla buluşturmuştuk. Aslında hasadı önümüzdeki yıl bekliyorduk ama bölgenin verimli toprağı ve uygun iklim şartları sayesinde bu yıl bile ürün aldık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay ise projenin teknik detaylarına değinerek, "Geçtiğimiz Mayıs ayında burada, doku kültürlerinden elde edilmiş bin beş yüz ahududu fidesini çiftçilerimizle birlikte toprakla buluşturmuştuk. Aradan altı ay geçti. Bu süre boyunca hava oldukça kurak geçti, yağış azdı. Ancak buna rağmen ahududularımız bu zorlu şartlara dayanarak beklenenden önce meyve verdi. Bursa, ahududu yetiştiriciliğinde çok büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Hasat ve teşekkür

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hasat sonrası emeği geçen çiftçilerle birlikte ahududuları toplayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Proje, yerel üretimi güçlendirme ve organik tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle genişletilerek sürdürülecek.

