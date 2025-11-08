Osmangazi'de Orhan İğrek: 'Biz Figüran Değil, Ağabey Olmalıyız'

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:28
Osmangazi Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan projelere öncülük etmeye devam ediyor. Girişimci Kafası Söyleşileri kapsamında düzenlenen programla gençler, iş dünyasına daha donanımlı ve bilinçli hazırlanma fırsatı buldu.

Program, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde, Sosyolog Mürvet Özçelik Doğan moderatörlüğünde gerçekleşti. Söyleşinin konuklarından biri, İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek oldu. Etkinlikte Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ile birlikte genç girişimcilerle buluşan İğrek, iş hayatındaki tecrübelerini ve başarı yolculuğunu samimi bir dille paylaştı.

"Biz Figüran Değil, Ağabey Olmalıyız"

İğrek, konuşmasında motive etmenin önemine dikkat çekti ve üreten Türkiye, milli ekonomi ile meslek sahibi toplumun değerini vurguladı. İğrek, "Bizim teknoloji ağabeyi adayı olmamız lazım. Yanımızda coğrafyamızın çok önemli komşuları var. Beraber üretmek için çalışmamız gerekiyor. Biz figüran değil, ağabey olmalıyız" dedi.

"Z Kuşağı Diye Bir Şey Yok"

Katılımcıların kuşak çatışmalarıyla ilgili sorusuna cevap veren İğrek, "Yeni düzen diye bir şey yok. Hatta iddia ediyorum ki, z kuşağı diye bir şey yok. Benim babamın gördüğü şeyi dedesi bilmiyordu, benim gördüğümü babam görmemişti. Değişiklikler hep oluyor, gençlerimiz zaten küçük oyunlar ile büyüdüler. Dolayısıyla her an, her yaşta, her zaman aktüel evrimler, gelişmeler olur. Bütün mesele çalışkan olmak" ifadelerini kullandı.

"Gemileri Yaktım"

Hayatındaki dönüm noktalarını da aktaran İğrek, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmanın en büyük hayali olduğunu, orada bir buçuk yıl okuduktan sonra cesur bir karar verip gemileri yaktığını ve Almanya'ya gittiğini anlattı: "Orada kendimi buldum. Amacım belliydi. Ya başaracaktım ya da kaybedecektim. Bu karar benim için çok önemli bir mihenk taşı oldu. Eğer o adımı atmamış olsaydım, büyük bir zaman kaybı yaşardım."

İğrek, eğitim sürecini şu şekilde özetledi: "1974'te C. Zellerfeld Teknik Üniversitesi Metalurji bölümünden mezun oldum, ardından 1978'de Berlin Teknik Üniversitesi'nde Metalurji Yüksek Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. Gençlere en büyük tavsiyem hayallerinizin peşinden gidin."

Söyleşi, gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Program sonunda merak edilen soruları yanıtlayan Orhan İğrek, kendisini genç girişimci ruhlarla buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.

