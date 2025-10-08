Osmani, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’ı Kabul Etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yeni KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’ı kabul ederek işbirliğini ve bölgesel güvenliği vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 14:03
Görüşmede işbirliği ve güvenlik vurgusu

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutanlığını devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Osmani, Ulutaş'ı görevi dolayısıyla tebrik etti ve Kosova ile bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması yönünde ortak hedeflere ulaşmak için yakın işbirliğine olan tam güvenini dile getirdi.

Osmani, KFOR bünyesinde görev yapan tüm askerlerin özverili hizmet ve kararlılığı için teşekkür etti. Görüşmede ayrıca Sırbistan kaynaklı dron kullanımına ilişkin tehditler de ele alındı; Osmani, istikrarsızlaştırıcı taktiklerin önlenmesi amacıyla KFOR'un Kosova güvenlik kurumlarıyla koordinasyon ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Komutanlık geçmişi ve bölgesel görev

Aynı gün Tümgeneral Özkan Ulutaş, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Ulutaş, Türkiye’nin ikinci defa 3 Ekim'den itibaren üstlendiği KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de yürütmüştü.

KFOR’un tipiği ve Türkiye’nin katkısı

KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başladı. Yapıda NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden, yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor. Türk askerleri ise 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağ 4), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutanlığını devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş’ı (sol 3) kabul etti.

