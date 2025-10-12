Osmaniye Adalet Binası ihalesi yarın yapılacak — Yılmaz Tunç duyurdu

Osmaniye Adalet Binası ihalesi yarın yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Tunç, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek için fiziki kapasitelerin güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Her zaman öncelikleri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yeni adalet binaları yaptıklarını ve adaleti güçlü temeller üzerine yükselttiklerini vurgulayan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Osmaniye Adalet Binamızın ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Osmaniye Adalet Binamız, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, Osmaniyemize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Proje Özellikleri

Projede öne çıkan teknik ve kapasite bilgileri şu şekilde sıralanıyor: 45.884 m² kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat yapı düzeni, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu ve 337 araçlık otopark. Bakan Tunç, yapım çalışmalarına ihale sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede başlanacağını belirtti.

