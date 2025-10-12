Osmaniye Adalet Binası ihalesi yarın yapılacak — Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın deprem dayanıklı yeni binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:15
Osmaniye Adalet Binası ihalesi yarın yapılacak — Yılmaz Tunç duyurdu

Osmaniye Adalet Binası ihalesi yarın yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu. Tunç, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek için fiziki kapasitelerin güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Her zaman öncelikleri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yeni adalet binaları yaptıklarını ve adaleti güçlü temeller üzerine yükselttiklerini vurgulayan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Osmaniye Adalet Binamızın ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Osmaniye Adalet Binamız, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, Osmaniyemize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Proje Özellikleri

Projede öne çıkan teknik ve kapasite bilgileri şu şekilde sıralanıyor: 45.884 m² kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat yapı düzeni, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu ve 337 araçlık otopark. Bakan Tunç, yapım çalışmalarına ihale sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede başlanacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesini yarın gerçekleştireceklerini...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesini yarın gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Osmaniye Adalet Binasının, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesini yarın gerçekleştireceklerini...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?
2
Finike'de 2. Yazır Üzümü Şenliği: Coğrafi İşaret Hamlesi
3
YTB Lyon'da 'Kuşaktan Kuşağa': Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı
4
Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
Denizli Pamukkale'de Kayıp Ahmet Sünger Bulundu
6
Alanya'da 4. Tropikal Meyve Festivali Sona Erdi
7
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?