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Osmaniye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de bir otobüste durdurulan 10 düzensiz göçmen, yasa dışı giriş yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:31
Osmaniye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Osmaniye'de, Yunus Emre Mahallesi yakınlarındaki otobüs terminalinde gerçekleşen bir uygulama sırasında, 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde, araçta bulunan 10 Suriye uyruklu kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini tespit etti.

İşlemler Sonrası Sınır Dışı Edilecekler

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından, yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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