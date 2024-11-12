Osmaniye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Osmaniye'de, Yunus Emre Mahallesi yakınlarındaki otobüs terminalinde gerçekleşen bir uygulama sırasında, 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir otobüste yaptıkları kimlik kontrolünde, araçta bulunan 10 Suriye uyruklu kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini tespit etti.

İşlemler Sonrası Sınır Dışı Edilecekler

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından, yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

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