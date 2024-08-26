Osmaniye'de 11 Kaçak Suriyeli Yakalandı

Osmaniye'de Yurda Kaçak Yoldan Giren 11 Suriyeli Yakalandı
Osmaniye ilinde, yasa dışı yöntemlerle yurda giriş yapan 11 Suriye uyruklu kişi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak sınır dışı edilmiştir.
Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları
İl Emniyet Müdürlüğü'nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göçle mücadele amacıyla bir çalışma gerçekleştirerek 67 yabancı uyruklunun kimlik bilgilerini sorgulamıştır.
Bu sorgulama neticesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 11 Suriyeli şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerine tabi tutulmuştur.