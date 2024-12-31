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Osmaniye'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yasa dışı yolla giren 12 göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:08
Osmaniye'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla giren 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli de tutuklandı.

Minibüs ve Cip Durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüs ve cipi inceledi. Yapılan kontrollerde araçlardaki 12 Suriye uyruklu kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Olayın ardından sürücüler A.F. ve M.A.F. insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edilecek

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Osmaniye'deki hukuki süreç devam ediyor.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı...

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

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