Osmaniye'de 132 kişiye mezar olan sitenin soruşturması tamamlandı: Sitenin betonu 'standart dışı' çıktı

Osmaniye'de 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 132 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı sitenin betonunun standart dışı olduğu ortaya çıktı. Sitenin müteahhidi hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sitenin projelendirme, malzeme, uygulama, işçilik ve yapı denetimi açısından eksiklikleri ve hataları anlatıldı.

OSMANİYE SAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta saat 04.17'de 7,7 şiddetindeki depremde 9 katlı 14 bloklu Metin Tamer Sitesi'nin 2 blokunun çökmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Depremde 132 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhit Hüner A. için "bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis istenen iddianameyi kabul etti. İddianamede, binanın fenni mesulü Z.B. ve statik proje müellifi N.D'nin önceden vefat ettikleri için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.



Bilirkişi raporunda, iki blokun projelendirme, malzeme, uygulama, işçilik ve yapı denetimi açısından eksiklikleri ve hataları belirtildi. Raporda, iki blokun statik ve etriye hesapları, bindirme boyları, döşeme sistemi ve taşıyıcı sisteminin, 1975 yılında çıkarılan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'e uygun olmadığı ifade edilerek, şu noktalar vurgulandı:

"Binaların mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır. Yıkılan binanın yapısal elemanlarında yapılan incelemeler sonucu beton kalitesinin iyi olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan agregaların (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) daha çok yuvarlak yüzeyli ve pürüzsüz, bazılarının 30 ila 45 milimetre çapında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu tespit edilmiştir. Yapılardan karot alınması sırasında karot suyuyla beraber çamurun aktığı, dolayısıyla betonarme elemanlarının betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğu tespit edilmiştir."

ÖLEN VE YARALANANLARDAN SİTENİN MÜTEAHHİTİ SORUMLU TUTULDU

İddianamede, müteahhit Hüner A. için statik projede belirlenen beton sınıfını karşılamayan beton mukavemeti sebebiyle 2 blokun çökmesi sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

İddianamede, müteahhit Hüner A. için deprem bölgesindeki Osmaniye'de yaptığı çalışmanın mevzuata ve yapı tekniğine uygun olmadığı ifade edildi. Sanık, "bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla yargılanmasının istendiği belirtildi.