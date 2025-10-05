Osmaniye'de 250 Bin Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Osmaniye'de 250 Bin Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden operasyon

Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin adreslerinde arama yapıldı.

Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmadığı ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

