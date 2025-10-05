Osmaniye'de 250 Bin Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Osmaniye'de yapılan aramalarda uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:05
Osmaniye'de 250 Bin Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Osmaniye'de 250 Bin Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden operasyon

Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin adreslerinde arama yapıldı.

Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmadığı ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç...

Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde