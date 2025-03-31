Osmaniye'de 39 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Ele Geçirildi

Osmaniye'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun, bir kamyonetteki ahşap gardırop içinde gizli bir bölümde bulunduğu bildirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki uygulama noktasında Erol K. yönetimindeki ev eşyası taşıyan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, narkotik köpeği "Pars"ın yardımıyla, ahşap gardırobun tahtaları arasında gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi.

Olayın ardından polis, sürücü Erol K. ve yanındaki Yunus B.'yi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Osmaniye'de kamyonette taşınan ahşap gardırop içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.