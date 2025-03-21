Osmaniye'de 41 Yeni Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan 41 köy evi, depremzedelere düzenlenen bir törenle teslim edildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen aileler için inşa edilen konutların anahtarları, Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine verildi.

Vali Yılmaz'dan Açıklama

Törende bir konuşma yapan Vali Yılmaz, yapımına başlanan toplam 55 konuttan 41'inin tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca, kalan 14 konutun en kısa sürede bitirilip teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, "Şu ana kadar 937 konutumuzun kırsalda kurası çekildi. Yüzde 50'den fazlasının kurasının çekimini gerçekleştirdik. Daha önce de söylediğimiz gibi bu yılın sonuna kadar hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, köy evlerinin anahtarlarını depremzede hak sahiplerine teslim etti, bu sayede aileler yeni yuvalarına adım atmış oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 41 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuşmasının ardından hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 41 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuşmasının ardından hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.