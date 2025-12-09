DOLAR
Osmaniye'de 89 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de Türkmen beldesinde düzenlenen operasyonda 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; Z.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:42
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkmen beldesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan aramada, ele geçirilen kaçak ürünlerin satışa sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında Z.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkili açıklaması

Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

