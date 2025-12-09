Osmaniye'de 89 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkmen beldesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan aramada, ele geçirilen kaçak ürünlerin satışa sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında Z.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkili açıklaması

Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

