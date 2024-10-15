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Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı

Düziçi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:56
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı

Osmaniye'de Kavgada Yaralılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen çatışmada toplamda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kavganın Sebebi Nedir?

Yazlamazlı köyünde, daha önceki arazi sorunları nedeniyle aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Sonrası

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralananların durumu ciddiyetini koruyor.

Güvenlik Tedbirleri Alındı

Jandarma, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla Yazlamazlı köyünde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayların tekrar yaşanmaması için önlemler artırıldı.

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