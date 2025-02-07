Osmaniye'de Babasını Baltayla Öldürdüğü İddia Edilen Oğul Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Aile İçindeki Tartışma Kanlı Bitti

Osmaniye'nin Böcekli beldesinde, tartıştığı babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Halil C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Demirciler Mahallesi'nde, Mehmet C. adlı kişinin müstakil evinde meydana geldi. Evin içerisinden gelen kavga sesleri üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucunda Mehmet C.'nin cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonucunda, Mehmet C.'nin başına aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın faili olduğu iddia edilen oğlu Halil C. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.