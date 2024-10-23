Osmaniye'de Çalınan Rögar Kapakları İçin 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Hırsızlık Olayı

Osmaniye'de, belediyeye ait rögar kapaklarının çalınması olayı güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine, 19 Ekim'de rögar kapaklarının çalındığı belirtilerek hemen bir soruşturma başlatıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, 177 saatlik görüntüde şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Tutuklanması

Tespit edilen şüpheliler Mustafa K. ve Dilara B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adli makamlar önüne çıkarılan zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Diğer İşlemler

Çalınan rögar kapaklarını satın alan Z.C. hakkında da adli işlem yapılması için süreç başlatıldı.