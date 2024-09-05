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Osmaniye'de Deprem Konutları İncelemesi: Karaloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de deprem konutlarını ve rezerv alanlarını inceledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:54
Osmaniye'de Deprem Konutları İncelemesi: Karaloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun Osmaniye Temasları

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye’deki incelemeleri sırasında deprem konutları ve rezerv alanları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Vali Erdinç Yılmaz ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki Çalışmalar Hakkında Bilgi Alındı

Karaloğlu, programı çerçevesinde AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile birlikte kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Burada, kentteki çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

AFAD Toplantısı ve Deprem Bilgileri

AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Karaloğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda Osmaniye’deki can kaybını hatırlatarak, "6 Şubat depremleri büyük bir alanda etkili oldu ve maalesef 1010 vatandaşımız yaşamını yitirdi." dedi.

Yeni Evler ve Altyapı Çalışmaları

Türkiye'nin güçlü yapısından ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde yapılan çalışmalardan bahseden Karaloğlu, "Artık vatandaşlarımız yeni konutlarına yerleştiriliyor. Şehirlerin altyapısını yeniden inşa ediyoruz, yeni yollar açıyor ve içme suyu, kanalizasyon şebekeleri kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Depremzedeleri Ziyaret Etti

Toplantının ardından Karaloğlu, Toprakkale ilçesindeki TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını inceledi. Burada, konutlardan birine yerleşen depremzede Mehmet ve Senem Sarpkaya çiftini ziyaret ederek, "Bu deprem, tarihin en büyüklerinden biri. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde iyi bir toparlanma gerçekleştirdik. Şu anda vatandaşlarımız hak sahibi olarak evlerine yerleşmeye başladı. Biz de mutluluğunuzu paylaşmak için buradayız," ifadelerini kullandı.

İncelemelerde Bulunduğu Diğer Alanlar

Karaloğlu, ayrıca merkez Akyar ve Yaveriye deprem konutları ile inşaatı devam eden Metin Tamer ve Sefa Evler rezerv alanında da incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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