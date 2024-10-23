Osmaniye'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı

Osmaniye Devlet Hastanesi, olası bir depreme hazırlığı artırmak amacıyla önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde, senaryoya göre bölgede meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle alarm verildi.

Tatbikat Senaryosunun Uygulaması

Sirenlerin çalmasıyla birlikte hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu kapsamda, hastane binasında bulunanların güvenli bir şekilde tahliyesi yapıldı.

Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, çatıda mahsur kalan bireyi halat yardımıyla kurtararak büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca, yıkılan bölümlerden çıkarılan yaralılar ambulanslara taşındı.

KBRN Ekiplerinin Müdahalesi

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi (KBRN) personeli, zehirli gaz maruziyeti yaşayan hastalar için hastanede izolasyonlu çadırda müdahale sağladı.

Başhekim Yardımcısından Teşekkür

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, tatbikata katılan tüm personellere teşekkür ederek, bu tür hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Ekipler, çatıda mahsur kalan kişiyi halat yardımıyla kurtardı, yıkılan binadan çıkarılan yaralıları ambulanslara taşıdı.