Osmaniye'de Depremin İlk Anları Telsiz Konuşmalarında

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nden Deprem Anıları
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsiz konuşmalarını kamuoyuyla paylaştı.
Acil Durum Anonsları
Hazırlanan videoda, polis haber merkezinin saat 04.17'deki önemli anonsu öne çıkıyor: "Tüm personelimiz, istisnasız, ayrım gözetmeksizin emniyet binasında toplansınlar." Bu çağrıyla birlikte, ekiplerin afetin ilk anlarında yaptığı telsiz anonsları aktarıldı.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Videoda, bazı binaların yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Bu anlar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.
Hayatını Kaybedenler Anıldı
Videonun sonundaki mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Bu olay, Türkiye'nin tarihine derin bir iz bıraktı.