Osmaniye'de Depremin İlk Anları Telsiz Konuşmalarında

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nden Deprem Anıları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsiz konuşmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Acil Durum Anonsları

Hazırlanan videoda, polis haber merkezinin saat 04.17'deki önemli anonsu öne çıkıyor: "Tüm personelimiz, istisnasız, ayrım gözetmeksizin emniyet binasında toplansınlar." Bu çağrıyla birlikte, ekiplerin afetin ilk anlarında yaptığı telsiz anonsları aktarıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Videoda, bazı binaların yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Bu anlar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Hayatını Kaybedenler Anıldı

Videonun sonundaki mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Bu olay, Türkiye'nin tarihine derin bir iz bıraktı.