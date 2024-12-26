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Osmaniye'de Depremzedelere 50 Yeni Köy Evi Teslimatı

Osmaniye'de tamamlanan 50 köy evinin anahtarları depremzedelere teslim edildi. Vali Yılmaz, konutların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:14
Osmaniye'de Depremzedelere 50 Yeni Köy Evi Teslimatı

Osmaniye'de Depremzedelere 50 Yeni Köy Evi Teslimatı

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Kazmaca ve Kırmacılı köylerine yaptırılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Vali Yılmaz'dan Destek Mesajı

Törende konuşma yapan Yılmaz, yapımı tamamlanan Kazmaca köyünde 25 ve Kırmacılı köyünde 25 köy konutunun yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi. Depremzede vatandaşların mutluluğunu paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Teslim Töreni

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti. Bu anlamlı tören, depremzede aileler için yeni bir başlangıcın habercisi oldu.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen...

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen...

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

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