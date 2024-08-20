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Osmaniye'de Depremzedelere 90 Yeni Konut Teslim Edildi

Osmaniye'de, depremlerden etkilenen vatandaşlar için yapılan 90 konutun anahtarları sahiplerine verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:22
Osmaniye'de Depremzedelere 90 Yeni Konut Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere Konut Teslimatı

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 90 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar Teslim Töreni

Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'ndaki anahtar teslim törenine katılarak, konutların anahtarlarını sahiplerine sundular.

Vali Yılmaz'ın Açıklamaları

Vali Yılmaz, konutların hayırlı olması için temennilerde bulunarak, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün 90 anahtarın hemşehrilerimize teslimini gerçekleştirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar depreme maruz kalan konutların %90'ının anahtar teslimini yapmaktır. Bu doğrultuda da yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz konutlarına kavuşmaktan memnun.

Gelecek Hedefleri

Yılmaz, "Bu hafta içinde 1700 konutun teslimine ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonunda bu sayıyı %90 seviyesine getirerek hak sahiplerini konutlarına vücut buldurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Vali Yılmaz, teslim edilen yeni konutların hem depremzedeler için hem de bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun...

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz (sol 3) ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sol 2), kent merkezinde Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan evler için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun...

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz (sol 3) ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sol 2), kent merkezinde Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan evler için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

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