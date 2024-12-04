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Osmaniye'de El Kaide Üyesi Tutuklandı

Osmaniye'de El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:43
Osmaniye'de El Kaide Üyesi Tutuklandı

Osmaniye'de El Kaide Operasyonu

Osmaniye'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu E.S.'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Yakalanma Anı ve Tutuklama Süreci

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla El Kaide üyesi olduğu iddia edilen E.S. yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, Osmaniye'deki güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı...

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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