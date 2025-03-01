Osmaniye'de Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Yeşilyayla köyünde bulunan İsa Karaoğlu'na ait ahşap evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın sırasında ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Olay esnasında dumandan etkilenen Fatma Karaoğlu, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangınla ilgili incelemeleri sürdürüyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.