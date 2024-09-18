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Osmaniye'de Feci Kaza: 7 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:16
Osmaniye'de Feci Kaza: 7 Yaralı

Osmaniye'de İki Araç Çarpıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Barış Y. yönetimindeki 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman E. idaresindeki 01 EPN 61 plakalı aracın Tozlu köyü yolunda çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonrası araçların çarpışma etkisiyle ters dönmesi, bir aracın içerisinde 3 kişinin sıkışmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Diğer otomobilde yer alan 4 kişi de çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Olay sonrası yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobillerden birinde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobillerden birinde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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