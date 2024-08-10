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Osmaniye'de Greyder Kazası: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir greyder devrildi, operatör A.S. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:46
Osmaniye'de Greyder Kazası: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Korkunç Kaza

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda bir operatör hayatını kaybetti. Mermer işletme sahasında, A.S. yönetimindeki greyder devrilerek operatörün altında kaldı.

Olayın Gelişimi

İş yerindeki diğer çalışanlar, A.S'nin devrilen aracın altında kaldığını fark ettiklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay Yeri ve Sağlık Ekibi

Kısa süre içinde kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, A.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından operatörün cesedi, Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu talihsiz kaza, tarım makineleri ile ilgili iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

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