Osmaniye'de Hafif Ticari Araçta 2 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de gerçekleştirilen bir uygulama sırasında, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şeref Ç. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada aracın stepne bölümüne gizlenmiş olan uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlı, yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele eden güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından birine daha imza atmış oldu.