Osmaniye'de Hayvan Barınağı İddiaları Üzerine İnceleme Başlatıldı

Osmaniye Valiliğinden Açıklama

Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlar doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı.

Hayvanların Kontrolü ve Ölüm Sebebi

Valilik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığı üzerinde kontroller gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde,

"Mevcut alanda çeşitli ırklarda 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere toplam 19 köpek ölü olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bakımevinin muayene masasının üzerinde yine ölmüş 2-3 yaşlarında 2 köpek daha bulunduğu belirlenmiştir," denildi.

İncelemeler Devam Ediyor

Ölü olarak tespit edilen 21 köpek üzerinde kapsamlı incelemelerin sürdüğü ifade edilirken, yeni ölen 4 köpeğin kadavrası ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Valilik, bu konunun titizlikle takip edildiğini duyurdu.