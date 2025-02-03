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Osmaniye'de İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:57
Osmaniye'de İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Osmaniye'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

P.C. yönetimindeki 80 EAC 509 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 06 PDR 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bu görüntüler olayla ilgili önemli bir bilgi kaynağı oluşturdu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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