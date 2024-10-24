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Osmaniye'de İzinsiz Altın Üretimi Yakalandı

Osmaniye'de bir araçta yapılan aramada 513 izinsiz basılmış altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:04
Osmaniye'de İzinsiz Altın Üretimi Yakalandı

Osmaniye'de İzinsiz Basılan Altınlar Ele Geçirildi

Osmaniye'de, sürücüsünün izinsiz basılan altınlarla yakalandığı bir olay yaşandı. Yetkililere gelen ihbar sonrasında, Jandarma ekipleri M.D. yönetimindeki otomobili takibe aldı.

Olayın Gelişimi

Yapılan takip sonucunda, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Osmaniye gişeleri yakınında durdurulan araçta önemli bir buluş gerçekleşti. Araçta yapılan aramada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün izni olmadan basıldığı tespit edilen toplamda 513 adet altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altınlar arasında, 209 adet tam, 100 adet yarım ve 204 adet çeyrek altın yer aldı. Ayrıca, olayda bir miktar uyuşturucu madde de bulundu.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın ardından, sürücü M.D. hemen gözaltına alındı. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve altınların menşei hakkında derinlemesine araştırmalar yapıldığını bildirdi.

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