Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın!

Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:42
Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın!

Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın!

Osmaniye sınırları içerisinde yer alan Kastabala Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

Yangının, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Olayın fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve araç gönderildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber olduğunu açıkladı.

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