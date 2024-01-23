Osmaniye'de minibüsten kaçak göçmen çıktı: 14 kaçak göçmen ve araç sürücüsü tutuklandı

Osmaniye'de polis, bir minibüsü durdurarak içindeki 14 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü İmed El M. ve göçmen kaçakçılığı yapan Abdulaziz El C. ve Ali H. gözaltına alınarak tutuklandı.

Osmaniye'de minibüsten kaçak göçmen çıktı: 14 kaçak göçmen ve araç sürücüsü tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir uygulama noktasında, göçmen kaçakçılarını engellemek ve düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.

kaçak-göçmenler

Uygulamada durdurulan minibüste, kimliği olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girmiş olan 14 Suriyeli kaçak göçmen ele geçirildi. Ekipler, araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığı yapan Abdulaziz El C. ve Ali H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderildi ve tutuklandı. 

kaçak-göçmenler

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç, yediemin otoparkına çekilerek el konuldu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan idari işlemlerden sonra Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'na gönderilerek sınır dışı edildi.

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