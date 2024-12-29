Osmaniye'de Okul Müdürü, Boğazına Boncuk Kaçan Öğrenciyi Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Osmaniye'de Neyseki Her Şey İyi Sonuçlandı

Osmaniye'de, Merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu'nda yaşanan şaşırtıcı bir olay, okul müdürü Fatma Ender'in cesareti sayesinde olumlu bir sonuca ulaştı. Bir öğrencinin boğazına boncuk kaçarak nefes almakta zorlanması, tüm okulda paniğe yol açtı.

Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Olay anında durumu fark eden okul müdürü Fatma Ender, hemen müdahalede bulunarak Heimlich manevrası uyguladı. Bu hızlı ve etkili hareket, öğrencinin boğazındaki boncuğun çıkarılmasını sağladı. Öğrencinin nefes alması normale dönerken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Yapılan bu ilk yardım uygulaması, okulda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin hayatında önemli bir yere sahip oldu. Fatma Ender'in soğukkanlı davranışı, olası bir trajediyi önlerken, eğitim camiasında güvenlik ve sağlık konularında dikkat çekti.