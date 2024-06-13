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Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasakları 15 Haziran'da başlıyor

Osmaniye Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Ancak bazı belirli alanlara girişler serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 11:21
Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasakları 15 Haziran'da başlıyor

Valilik duyurdu! Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Osmaniye Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla önemli bir adım attı. 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Bu karar, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal yaşamın korunması adına büyük önem taşıyor.

Ormanlık alanların çevresinde, çevresinden ya da içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklandı. Ayrıca, orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzeme bırakılması yasaklandı. Bu, orman yangınlarının önlenmesi ve doğanın korunması için kritik bir önlem.

Yasaklar sadece ormanlık alanlarla sınırlı kalmıyor. Orman içi ile bitişiği, ormanla ilişiği olmayan köy-mahalle de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik, tarla temizliğinden meydana gelen dalların her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı. Bu, orman yangınlarının önlenmesi ve çevrenin korunması için alınan geniş kapsamlı bir önlem.

Ancak, tüm bu yasaklara rağmen, bazı belirli alanlara girişler serbest bırakıldı. Bu alanlar arasında Seyir Tepesi, Olukbaşı A tipi mesire yeri, Ergenekon Meydanı, Çiftmazı Tabiat Parkı, Karanlıkdere, Zorkun Şenlik Tepesi, Karatepe Aslantaş Milli Parkı, Sumbas-Döğenli C tipi mesire yeri, Savrun-Kokar C tipi mesire yeri ve Kadirli Taputepesi B tipi mesire yeri bulunuyor.

Bu karar, Osmaniye Valiliği’nin orman yangınlarının önlenmesi ve doğanın korunması için alınmış olduğu bir tedbirdir.

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