Osmaniye'de Otobüste 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Osmaniye'de gerçekleştirilen bir uygulama sırasında, 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu.
Yasa Dışı Geçiş Tespiti
Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan güvenlik güçleri, otobüste bulunan Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.
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