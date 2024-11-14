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Osmaniye'de Otobüste 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de durdurulan bir otobüste 11 düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:07
Osmaniye'de Otobüste 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Osmaniye'de gerçekleştirilen bir uygulama sırasında, 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu.

Yasa Dışı Geçiş Tespiti

Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan güvenlik güçleri, otobüste bulunan Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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