Osmaniye'de otogarda kızını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Osmaniye otogarında kızı Nilgün K.'yi tüfekle yaralayan Mustafa K., tedavisinin ardından gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralının tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:22
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olayda, dün kızı Nilgün K.'yi tüfekle yaraladığı iddia edilen Mustafa K. tutuklandı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, otogarda gerçekleşen saldırı sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen Mustafa K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Nilgün K. ile babası, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve yasal süreç

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen Mustafa K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kuvvetleri ve adli makamların incelemeleri devam etmektedir.

