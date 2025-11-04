Osmaniye'de Park Halindeki Araç Yandı: Esnaf Facianın Önüne Geçti

Düziçi'nde park halindeki hafif ticari araç alev aldı; esnaf ve vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü, itfaiye soğutma yaptı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:41
Düziçi Uzunbanı Mahallesi'nde hızlı müdahale

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olay, Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi’nde meydana geldi.

Çarşı merkezinde duran araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle hızlı müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta kontrol ve soğutma çalışması yaptı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

