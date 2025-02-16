Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:21
Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonunda Tutuklama

Osmaniye'de güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapmaları nedeniyle şüpheli şahısların kimliklerini belirleyerek harekete geçti. Üç şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer iki şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

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