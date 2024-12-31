Osmaniye'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'de Sahte İçki Üretimine Darbe

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde **sahte içki üreten** bir şahıs tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kanunsuz içki satışı gerçekleştiği öne sürülen iş yerlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin Detayları

Denetimler sonucunda, 3 iş yeri sahibinin **sahte içki ürettiği** ve sattığı tespit edildi. Şüpheli şahısların iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; toplamda **225 litre sahte içki** ile **58 litre etil alkol** ortaya çıkarıldı. Ayrıca, sahte içki üretiminde kullanılan **450 kit** de ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verirken, diğer ikisi serbest bırakıldı. Bu tutuklama, sahte içki üretiminin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.