DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Osmaniye'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yapan 3 kişiden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:10
Osmaniye'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'de Sahte İçki Üretimine Darbe

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde **sahte içki üreten** bir şahıs tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kanunsuz içki satışı gerçekleştiği öne sürülen iş yerlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin Detayları

Denetimler sonucunda, 3 iş yeri sahibinin **sahte içki ürettiği** ve sattığı tespit edildi. Şüpheli şahısların iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; toplamda **225 litre sahte içki** ile **58 litre etil alkol** ortaya çıkarıldı. Ayrıca, sahte içki üretiminde kullanılan **450 kit** de ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verirken, diğer ikisi serbest bırakıldı. Bu tutuklama, sahte içki üretiminin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
4
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!