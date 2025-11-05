Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı

Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL'lik ceza şoku

Farklı illerden gelen 6 ceza, 58 yaşındaki çiftçiyi şaşırttı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki çiftçi Yaşar Çömez, 2022 yılında tarla işleri için satın aldığı şarjlı, üç tekerlekli motosikletine farklı şehirlerden gelen trafik cezalarıyla karşılaştı.

Çömez'e Adana, Mersin ve Niğde otoyollarında kesildiği bildirilen ve toplam 14 bin Türk lirası tutarındaki 6 trafik cezası tebligatı ulaştı. Çömez, bugüne kadar şarjlı motosikletiyle hiç şehir dışına çıkmadığını belirtti.

Çömez, cezaların kendisine gelen yerlerle yaşadığı bölge arasında en az 500 kilometre fark olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Ben çocuklarım okula gitsin diye tarlaya giderim diye 3 tekerli şarjlı motor aldım 2022 tarihinde şu anda bana gelen ceza 14 bin lira ben 5 defa Mersin’de, Adana’da, Bahçe’de ve Niğde’de 5 defa otoyola çıktım görülüyor. Oturduğum bölgeyle bu bölgeler arasında 500 ile bin kilometre fark var. Bu şarjlı motosikletle otobana çıkıp gidilir mi muayene yok bunda sigorta yok ben bununla tarlamda ürettiğim ürünlerimi çarşıya pazara götürüp satıyorum geri geliyorum"

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Çömez, cezaların iptali için itirazda bulunduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bununla Bahçe, Mersin, Adana ve Niğde’ye nasıl gidip bu şarjlı motor otobana çıkar mı bu şarjlı benzinli gazlı değil. Hadi minibüs, taksi veya tır olsa gidilir. Ama ben bu şarjlı motosikletle otobanda ne işim var. Gittiğim yerlerin en az mesafesi 500 kilometre nasıl gidilir. Benim minibüsüm var motosikletim var çocukların arabası var bu koca koca arabalara gelmeyen ceza benim küçücük motorumu mu buldu"

Çömez, şarjlı motosikletini tarlada ürünlerini taşıma amaçlı kullandığını, aracın muayene ve sigorta durumunun bulunmadığını belirterek hukuki süreç başlattığını ifade etti.

