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Osmaniye'de Şelalede Boğulma Olayı

Düziçi'nde serinlemek için suya giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:16
Osmaniye'de Şelalede Boğulma Olayı

Osmaniye'de Trajik Boğulma Olayı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesine giren 25 yaşındaki Ahmet Kocaboğa, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay Anı ve Müdahale

Genci suda çırpınırken gören çevredekiler, hızla müdahale ederek Kocaboğa'yı sudan çıkardılar. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, gencin yapılan kontrollerinin ardından yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Ahmet Kocaboğa'nın cesedi, gerekli işlemlerin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu olay, bölgedeki şelalelerdeki yüzme güvenliğine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı şelalesine giren genç, boğuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı şelalesine giren genç, boğuldu.

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