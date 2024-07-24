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Osmaniye'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok noktada hasar ve su baskınları meydana geldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:39
Osmaniye'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Osmaniye'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kentin birkaç noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte gerçekleşen yağış, yollarda su birikintileri oluşmasına ve bazı iş yerlerinde ve evlerin giriş katlarında su baskınlarına yol açtı.

Özellikle Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısı, rüzgarın etkisiyle uçtu. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

Ulaşımda Aksaklıklar ve Temizlik Çalışmaları

Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Bu sebeple, bulvarın bir kısmı ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri, yağış ve rüzgarın neden olduğu hasar ve su baskınlarına karşı hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başladı. Kent sakinleri, yaşanan olumsuzluklardan ötürü zor anlar yaşadı.

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