Osmaniye'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Osmaniye'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Gözaltı

Osmaniye'de, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran zanlılara karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplamda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 1 yivsiz özel yapım tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 8 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülenlere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 yivsiz özel yapım tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.