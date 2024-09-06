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Osmaniye'de Şüpheli Ölüm: Eşi ve Erkek Arkadaşı Tutuklandı

Osmaniye'de hastanede ölen kişinin eşi ile erkek arkadaşı tutuklandı. Ölümle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:53
Osmaniye'de Şüpheli Ölüm: Eşi ve Erkek Arkadaşı Tutuklandı

Şok Edici Olay Osmaniye'de Gerçekleşti

Osmaniye'de, hastanede hayatını kaybeden bir kişinin eşi Sebile Y. ile erkek arkadaşı Mustafa S. tutuklandı. Olay, 2 Nisan'da Sebile Y.'nin eşi Mehmet Y.'nin rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasıyla başladı.

Ölümde Şüpheli İddialar

Hayatını kaybeden Mehmet Y.'nin eşi Sebile Y., bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kocasının ölüm nedeninin erkek arkadaşı Mustafa S.'nin verdiği çorba olduğunu öne sürdü. Bu dikkat çekici iddia, olayın seyrini değiştirdi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın araştırılması sırasında Sebile Y. ve erkek arkadaşı Mustafa S., İstanbul'daki televizyon stüdyosunda polis tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, Osmaniye'ye getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelileri tutuklama kararına vardı.

İlerleyen günlerde, olayın detaylarının netlik kazanması bekleniyor.

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