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Osmaniye'de Taksiden 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de bir takside 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:40
Osmaniye'de Taksiden 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de yapılan bir operasyonla 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir taksiyi durdurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Gözaltı Süreci

Yapılan arama sonucunda, taksinin kapı içine gizlenmiş halde 5 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak takside bulunan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Dava Süreci ve Tutuklama

Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verildi.

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