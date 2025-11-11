Osmaniye'de Taşoluk Tüneli'nde Otobüs-Tır Çarpışması: 5 Yaralı

Osmaniye'de Taşoluk Tüneli'nde Otobüs ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu üzerinde, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen plakası 27 ATL 878 olan yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı tır, tünel içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak alternatif yollara yönlendirildi.

